A tres años de separarse de Jakob von Plessen, Zaira Nara volvió a mostrar en redes momentos familiares con el padre de sus hijos, Malaika y Viggo.

A partir de esto, muchos fanáticos de la expareja comenzaron a ilusionarse con una posible reconciliación.

El rumor tomó más fuerza el fin de semana, cuando Jakob compartió una foto tomando mates con la yerba que lanzó la modelo y con montañas de fondo.

Foto de Instagram

Ese mismo día, Zaira también publicó postales rodeada de montañas, y los seguidores no tardaron en unir las pistas.

Invitada al streaming de Bauleti y Mernuel, la modelo enfrentó los rumores y los desmintió con buena onda, pero con firmeza.

Qué dijo Zaira Nara del rumor de reconciliación con Jakob von Plessen

“Yanina Latorre hoy me escribió para preguntarme y le respondí, porque salió una nota de que yo había vuelto con mi ex marido. Primero nunca me casé, así que no era mi ex marido, es el papá de mis hijos. Segundo, salió como que yo había estado con él en Mendoza” contó.

Luego, explicó qué fue lo que realmente ocurrió y cómo se generó la confusión.

“Él, en realidad, estaba con nuestros hijos en la Patagonia. Pero como él subió una foto con mi yerba, porque tenemos re buena onda, y está con los nenes en el sur. No sé, se ve que vieron montañas y montañas y dijeron: ‘Se fue con Zaira a Mendoza a ver a Cattaneo’”.

Finalmente, cerró de forma tajante el tema: “Él está en la Patagonia con los nenes. O sea, nada que ver”.

Con estas declaraciones, Zaira dejó en claro que entre ellos hay buen vínculo y comunicación por sus hijos, pero no hay regreso amoroso.

