Zaira Nara protagonizó una situación tan inesperada como comentada: se quedó varada en la ruta y terminó siendo asistida por dos personas muy cercanas a su vida familiar.

“Me quedé y la grúa de la autopista no me atiende”, contó Zaira en redes.

Zaira Nara se quedó varada en la ruta (Imágenes de Infama)

Luego ella misma mostró qué dos personas la socorrieron y mostró a Jakob von Plessen, sonriente, yendo a ayudarla. “Va llegando gente al baile”, escribió Nara, tomando el percance con humor.

ZAIRA NARA, VARADA Y AUXILIADA POR SU EX JAKOB VON PLASSEN

Gonzalo Sorbo amplió la información en Infama, detallando que el episodio ocurrió el sábado por la noche, cuando la modelo sufrió un desperfecto con su vehículo y llamó a la grúa, pero el auxilio no llegaba.

“Anoche (sábado) Zaira Nara se quedó varada en la ruta. Llamó a la grúa y no venía, nadie la rescataba, y de repente alguien la ayuda. El primero fue el padre, Andrés”, informó con las imágenes en pantalla.

“Después se bajó otra persona de una camioneta: el exmarido, Jakob von Plessen”, relató el panelista en el programa de América.

De esta manera, Zaira recibió la asistencia de su ex, el padre de sus hijos, con quien mantiene una relación cordial y lejos de los flashes desde 2022. Y también de su papá, con quien el vínculo es cercano y afectuoso.

