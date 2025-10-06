Este lunes, Yanina Latorre reveló que Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara, comenzó una relación con la actriz Gabriela Sari desde hace unas tres semanas. Según la conductora de SQP, la actriz y el polista se habrían conocido en una fiesta y están súper enamorados.

“Hace tres semanas que salen, vana muchos lugares juntos”, contó Latorre, que también hizo foco en el parecido de la actriz con la hermana de Wanda Nara. “Se ve que así no la extraña tanto a Zaira”, ironizó.

Gabriela Sari y Facundo Pieres (Fotos: Instagram y captura América TV)

“Se miraron y enseguida se ’likearon’. Él es una bomba y ella también”, contó Yanina, que lñe respondió a Ximena Capristo, quien preguntó si la actriz “se quiere salvar o está salvada”. “Ella es una laburante. No está salvada para nada, pero es una mina que labura desde los ´90”, reveló.

DESCUBRIERON A FACUANDO PIERES, EL EX DE ZAIRA NARA, ENLOQUECIDO CON GABRIELA SARI

“No da la sensación de que vaya detrás de la billetera”, analizó Majo Martino. “No es mediática, si le pedís una nota, te la da. No tuvo escándalos y está muy parecida a Zaira. Ella tiene los ojos más lindos de la tele”, agregó Yanina, sobre la ex de Darian “Rulo” Schijman.

“Hace tres semanas que están juntos. Las amigas de ella, no sé si lo odian a Rulo, pero están encantadas con él”, señaló la conductora, que recordó que, desde la separación ocurrida en abril, a ella no se la había visto con nadie.

“No te emociones porque me contaron también que él está tiroteando. Él en Instagram está desatado”, recordó Yanina, que contó que en los últimos días lo relacionaron con Sabrina Rojas, ahora probable pareja de Marcelo Tinelli.

