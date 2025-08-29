La noche del jueves en el Multitabaris tuvo un condimento especial. Se realizó la función de prensa y amigos de la obra “El secreto”, protagonizada por Ana María Picchio, Gerardo Romano, Gabriela Sari y Rodrigo Noya.

Pero más allá del éxito teatral, lo que se robó todas las miradas fue el reencuentro entre Gabriela Sari y Rulo, quienes, a pesar de estar separados, demostraron que mantienen una excelente relación. Desde Ciudad te mostramos las fotos del emotivo momento.

Rulo fue a ver a Gabriela Sari al teatro (Foto: Movilpress).

El periodista fue a ver a la actriz y, al finalizar la función, la esperó a la salida del teatro. Allí, ante la mirada de todos, se fundieron en un abrazo cargado de afecto y complicidad.

Las fotos del momento no tardaron en viralizarse y sorprendieron a todos los presentes, que celebraron el gesto de cariño entre ambos.

UNA NOCHE LLENA DE FAMOSOS Y EMOCIONES EN EL TEATRO

La función de “Mi secreto” reunió a varias figuras del espectáculo que se acercaron para apoyar a sus amigos y colegas. Entre los presentes estuvieron Germán Paoloski junto a Sabrina Garciarena, Iliana Calabró con su pareja, Celeste Muriega y Christian Sancho, la periodista Nancy Duré, el periodista Nico Peralta, el panelista Daniel Gómez Rinaldi, y Panam junto a su marido.

Panam y su marido fueron a ver Mi Secreto (Foto: Movilpress).

El clima fue de fiesta y emoción, con saludos, fotos y muestras de apoyo para el elenco. Sin embargo, el momento más comentado de la noche fue, sin dudas, el abrazo entre Gabriela Sari y Rulo, que dejó en claro que, aunque la pareja ya no está junta, el cariño y el respeto siguen intactos.

Iliana Calabró y su pareja fueron a ver Mi Secreto (Foto: Movilpress).

Daniel Gómez Rinaldi fue a ver Mi Secreto (Foto: Movilpress).

Nico Peralta fue a ver Mi Secreto (Foto: Movilpress).

Christian Sancho y Celeste Muriega fueron a ver Mi Secreto (Foto: Movilpress).

Nancy Duré fue al estreno de Mi Secreto (Foto: Movilpress).

Germán Paoloski y Sabrina Garciarena fueron a ver Mi Secreto (Foto: Movilpress).

MI SECRETO: UNA OBRA QUE REÚNE TALENTO Y AMISTAD

La obra “Mi secreto” se presenta como una de las grandes apuestas de la temporada, con un elenco de lujo encabezado por Ana María Picchio, Gerardo Romano, Gabriela Sari y Rodrigo Noya. La función de prensa fue el escenario perfecto para que amigos, colegas y familiares se acercaran a disfrutar del espectáculo y compartir un momento especial con los protagonistas.

El estreno de Mi Secreto (Foto: Movilpress).

El reencuentro de Gabriela Sari y Rulo fue la perlita de la noche y dejó en claro que, más allá de las historias personales, el teatro sigue siendo un lugar de encuentro, emociones y afectos verdaderos.

Gabriela Sari estrenó Mi Secreto (Foto: Movilpress).