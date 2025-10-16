Zaira Nara rompió el silencio sobre Martín Migueles, el empresario con el que su hermana Wanda blanqueó la relación el último domingo y no lo dejó para nada bien parado durante una entrevista.

En SQP, Yanina Latorre y sus panelistas entrevistaron a la modelo durante un evento y le preguntaron su opinión personal sobre el empresario. “Fui a Uruguay un fin de semana con él”, confesó, y se mostró muy sorprendida.

Wanda Nara estuvo en el palco de River con sus hijos y Martín Migueles | Créditos: X @fedeflowers

“Bárbaro, nos hizo el asado, nos hacía ir a entrenar, que no fuimos, porque nosotras en Uruguay estábamos en modo pantuflas”, reveló, sobre el rol de “personal trainer” con el que lo había definido Wanda a Migueles en un inicio.

QUÉ DIJO ZAIRA NARA SOBRE LA PERSONALIDAD DE MARTÍN MIGUELES, EL POLÉMICO NOVIO DE WANDA

Laa charla subió de tono cuando Yanina Latorre le consultó sin filtro por el pasado de Migueles y su vínculo con Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, actualmente detenido. “¿Te preocupa el prontuario? ¿Te preocupa que sea socio de Elías Piccirillo que está en cana?”, le preguntó.

Zaira, lejos de esquivar la pregunta, respondió con sinceridad: “¿Qué decirte, Yanina? Yo te digo la verdad, siento que Wanda necesita adrenalina en su vida”. “Pero eso no es adrenalina, eso es ser turbio”, le retrucó Yanina y ahí Zaira dejó una reflexión filosa sobre los gustos de su hermana: “Si todos dijeran: ‘Es un santo’, capaz que a ella no le gustaría”.

Wanda Nara y Martin Migueles (Fotos: capturas América TV)

Tras definirse entre quién le cae mejor entre L-Gante o Martín Migueles, Zaira reveló una curiosa dinámica familiar. “Yo tengo una técnica con mi hermana, que todavía mi mamá no la pudo agarrar. A mi hermana, donde vos le decís: ‘No vayas ahí’, ella va ahí”, señaló antes de revelar “Pero me cae bien Migueles”.

