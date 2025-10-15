Wanda Nara volvió a ser el centro de la escena mediática. La conductora de MasterChef viajó a Misiones para disfrutar de unos días de descanso y compartir con sus hijas la imponente belleza de las Cataratas del Iguazú. Sin embargo, las postales paradisíacas que subió a sus redes sociales no le habrían caído nada bien a Mauro Icardi.

Según revelaron en El Diario de Mariana, el delantero del Galatasaray estalló de furia al ver las imágenes en las que, además de sus hijas, aparece Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda: “Viajó Elba Marcovecchio a Milán para encontrarse con Icardi porque está furioso por ver a sus nenas con Migueles, que está más sucio que una papa”, contó Guido Záffora en el programa de América.

Aunque en las publicaciones de Wanda el empresario se mostró de manera muy discreta, su presencia no pasó inadvertida: “En las Cataratas se lo ve muy poco a Migueles, pero después se confirma que viajaron los cuatro. Mauro cree que la presencia de Martín en el entorno de Wanda es perjudicial porque lo considera una mala influencia”, añadió el periodista.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Záffora también explicó que, puertas adentro, Icardi sospecha que hay una estrategia detrás de la exposición reciente de Wanda y Migueles: “Mauro cree que están orquestando una venganza hacia él”.

Por último, el panelista reveló que la situación legal entre Wanda y Mauro sigue siendo tensa: “Las abogadas de Icardi me decían que él escuchó la palabra ‘amante’ y que cree que es una chicana para que la China Suárez reaccione”.

Foto: Instagram Stories (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

La relación de Wanda Nara con Martín Migueles sigue generando repercusiones y opiniones encontradas. En Puro Show, Pochi lanzó una advertencia que sorprendió a todos y encendió las alarmas sobre el flamante noviazgo de la mediática.

“En febrero, Wanda estaba de vacaciones y estaba en pareja con Elián ”L-Gante" Valenzuela. Lo había metido en la casa también con las nenas. Digo… ¿necesitás ya meter otro tipo?”, lanzó la panelista, muy crítica con la actitud de la empresaria.

Sin embargo, el comentario más fuerte llegó al final, cuando Pochi comparó la situación actual de Wanda con el caso judicial de Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi: “Ella en su momento, ¿se acuerdan que se comparó con Prandi?“, recordó. Y cerró, tajante: ”Yo le diría que tenga cuidado, porque el ex de Julieta Prandi la llevaba, la traía, la esperaba… todo como Migueles“.

¡Contundente!