Que Wanda Nara no da puntada sin hilo es sabido, y Mauro Icardi volvió a ser el destinatario de una nueva provocación que apuntó a pegarle donde más le duele, en plena mini luna de miel en Cataratas del Iguazú con Martín Migueles.

Se trata del video en que el otrora personal trainer de la conductora de MasterChef Celebrity se lo ve jugando con sus hijas en el agua, cuando ella misma exigió que la China Suárez no esté presente en los encuentros de Mauro con sus hijas.

Eso sí, Wanda se cuidó de que no se vean los rostros de sus hijas en las redes sociales.

Wanda Nara en Cataratas

Y como no podía ser de otra forma, a la polémica con Mauro Icardi se le sumó un escándalo mayúsculo dentro del parque nacional de Misiones, que motivó que Wanda Nara se viera forzada a borrar sus posteos.

Isabella y Francesca Icardi en Cataratas. (Foto: @Wanda_Nara)

El escándalo de Wanda Nara en Cataratas

En plan de turista en el noreste argentino, Wanda Nara paseó por las pasarelas de la Garganta del Diablo, que en su publicación se jactó: “Exclusivo, solo para nosotras”.

El problema es que a ese sitio solo acceden funcionarios oficiales o diplomáticos extranjeros, previa autorización desde Buenos Aires, según contaron en DDM.

Además, usó una camioneta oficial para trasladarse, lo que delató la complicidad de los responsables del Parque Nacional, que podrían quedarse sin trabajo...