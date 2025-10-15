Ahora que Wanda Nara le regala sonrisas a Maxi López en MasterChef Celebrity, después de años de enfrentamientos mediáticos, judiciales y personales con los tres hijos en común en el medio, el futuro de su vínculo con Mauro Icardi motivó las dudas.

“Yo soy una mina que me olvido todo”, afirmó Wanda en Sería increíble en respuesta a una posible paz con el padre de Francesca e Isabella.

“Entonces, en un tiempito seguramente me olvide”, continuó en alusión a los conflictos que todavía mantiene con Icardi.

El problema es que en las redes sociales muchos le recordaron a Wanda que llegó a compararse con Julieta Prandi, quien logró que su exmarido vaya 19 años preso por abuso sexual agravado.

Las otras provocadoras frases de Wanda Nara

De hecho, en la misma entrevista desde los estudios de Olga había contado: “Le puse una perimetral para que no se pueda contactar conmigo”.

Y tras descartar la chance de que se instale en Turquía para que sus hijas vivan como antes en la misma ciudad que Mauro Icardi y calificó de “amante” a China Suárez, Wanda Nara se definió como “cero rencorosa”.