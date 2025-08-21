Wanda Nara volvió a exponer el tremendo conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi y lo hizo con una comparación que generó impacto. En diálogo con Puro Show, la empresaria reveló que su caso tiene muchas similitudes con el de Julieta Prandi y dejó frases estremecedoras.

“Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”, lanzó Wanda, despertando todo tipo de reacciones con sus palabras.

Consultada sobre si quiere ver preso a Icardi, Wanda fue tajante: “Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez”.

“No voy a hablar públicamente de eso, pero tengo todas las situaciones que decís”, cerró Wanda, después de que Matías Vázquez –quien conduce el ciclo de eltrece con Pampito- recordara que Prandi llevó a la Justicia a su exmarido, Claudio Contardi (a quien le dieron 19 años de prisión) por “violaciones, abuso económico, violencia psicología y secuestro”.

Julieta Prandi

EL ESCANDALOSO MOTIVO POR EL QUE MAURO ICARDI LLAMÓ A WANDA NARA: “LA CONVERSACIÓN QUEDÓ GRABADA”

Wanda Nara volvió a hablar de Mauro Icardi y, fiel a su estilo, no se guardó nada. En Puro Show, la conductora y empresaria contó que recibió un llamado de su ex y padre de sus dos hijas, y dio detalles de la charla que mantuvieron en privado.

“Me llamó él”, confirmó Wanda, ante la prensa que la estaba esperando en el aeropuerto de Ezeiza, tal como se pudo ver en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Además, Wanda fue contundente al revelar que tiene pruebas de la charla que intercambiaron días atrás: “Sí, esa conversación está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”, atino a decir.

Sobre el contenido de ese ida y vuelta, la hermana de Zaira Nara no quiso dar mayores detalles: “No me dijo nada nuevo, nada diferente, nada que a ustedes les pueda interesar más que eso. Está intentando ser feliz, pero obviamente no creo que lo sea. Una persona que está sin sus hijos… es todo fingido, es todo actuado, es todo para las cámaras”.

Para cerrar, Wanda lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “Es parte del plan que a mí me dijo. Está escrito en todos los teléfonos. Revisen el WhatsApp de Kenny, también lo tiene. Todo mi entorno recibió este tipo de amenazas y de cosas”, cerró, polémica.