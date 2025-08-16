En El Diario de Mariana informaron que la Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la nueva defensa de Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, quien fue condenado a 19 años de cárcel el último miércoles por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de la víctima”.

El representante legal del condenado, Fernando Sicilia, había presentado un hábeas corpus al considerar que la detención era “arbitraria e ilegal” hasta que la sentencia quedara firme. En sus argumentos señaló que su defendido siempre se mantuvo a derecho, que no existía riesgo procesal y que había asistido voluntariamente a todas las instancias judiciales, incluida la lectura del veredicto.

Además, sostuvo que debía tener en cuenta la situación personal del empresario gastronómico: una hija recién nacida y el estado de salud de su actual esposa. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Zárate-Campana desestimó la presentación.

Foto: X (@Karinaiavicoli)

Los jueces remarcaron que el recurso utilizado era incorrecto porque la privación de la libertad fue ordenada por el mismo tribunal que lo condenó, por lo que no resultaba ni ilegal ni arbitraria. También subrayaron que existen vías recursivas ordinarias, como la apelación o la casación, para cuestionar la sentencia.

El rechazo al pedido se resolvió el jueves al mediodía, un día después de que se ordenara su detención inmediata. Desde entonces, Contardi fue trasladado primero a la Comisaría Nº5 de Matheu, luego al Servicio Penitenciario Bonaerense y finalmente quedó alojado en la Alcaidía Nº3 de La Plata, Melchor Romero.

JULIETA PRANDI EXPLICÓ POR QUÉ SE PERDIÓ LA LECTURA DE LA SENTENCIA A CLAUDIO CONTARDI

Julieta Prandi explicó en diálogo con la prensa por qué se perdió la sentencia a Claudio Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.

“Estaban mis papás, mis amigos, mi psicóloga, y la verdad es que no llegué, dicen que duró cinco minutos la lectura, yo quería estar, me enteré en la camioneta, sigo con botón antipánico”, dijo la modelo.

Julieta Prandi tras la condena a su exmarido (Foto: captura de TN).

Entonces, la conductora opinó sobre la condena a su exmarido: “19 años es una pena ejemplar, podría ser más, de por vida, pero lo importante es que hoy la justicia decidió detenerlo y llevarlo preso. Siento que hoy empiezo a vivir”.

“Esta es la segunda etapa de mi vida en la que yo puedo ser feliz, hay un antes y un después, empezar a vivir,poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si apareció alguien a buscar a mis hijos”, cerró Julieta emocionada.

