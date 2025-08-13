La satisfacción de Fernando Burlando por la sentencia contra Claudio Contardi a 19 años de prisión y detención inmediata, tras encontrarlo culpable de abuso sexual agravado reiterado con daño a la salud a Julieta Prandi, fue elocuente.

“Me parece una condena ajustada a la situaciíon”.

El abogado que lideró al grupo de letrados que patrocinó a la conductora de Sarasa (FM 99.9) contó que para ella “fue un impacto emocional muy fuerte porque viene luchando hace muchos años”.

En cuanto a la posibilidad de apelar el fallo, Burlando se mostró cauto: “Vamos a leer los fundamentos y después veremos qué actitud vamos a tomar”.

NOTICIA EN DESARROLLO