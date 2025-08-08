En el marco del juicio que enfrenta a Julieta Prandi con su exmarido, Claudio Contardi, la tensión volvió a subir este jueves cuando su entorno solicitó públicamente la implementación urgente de un botón antipánico y medidas de protección adicionales para la modelo y su familia.

El pedido se conoció en Intrusos, donde su representante legal, Fernando Burlando, explicó que, a pesar de la medida de restricción de acercamiento y la prohibición de salida del país dictadas contra Contardi, “tal vez lo que faltó fue, para garantizar la tranquilidad de Julieta, otorgar un botón antipánico y un control exhaustivo”.

“Esto tiene que ver con lo que generan los episodios de violencia. Son cicatrices que nunca terminan de curar. Hay altibajos lógicos en cualquier víctima que fue sometida, vejada, abusada, violentada. Julieta vivió todo eso", agregó.

Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi. Captura: América TV.

POR QUÉ PIDEN BOTÓN ANTIPÁNICO PARA JULIETA PRANDI

“Y así como ella, hay infinidad de Julietas en el país que todavía siguen durmiendo con sus atacantes”, advirtió el abogado, tras detallar que ya se comunicó con el ministro de Seguridad bonaerense para activar el mecanismo de prevención.

El letrado fue contundente al describir el impacto del proceso judicial: “Las cosas que se hablaron en el juicio fueron tremendas. Se expusieron las características personales de Contardi y los métodos a los que recurría frente a distintas incidencias. Es preocupante. La cantidad de pruebas en su contra es abrumadora, con testimonios de especialistas que ratifican los abusos y otros tipos de violencia sufridos por Julieta”.

Julieta Prandi. Foto: captura YouTube

Por último, en cuanto a la defensa del acusado, el abogado reveló que “se limitó a decir que todo esto era un problema económico”, algo que calificó como “alarmante” frente a la gravedad de las denuncias.

EL PSIQUIATRA DE JULIETA PRANDI REVELÓ CÓMO LOS ABUSOS DE CONTARDI ARRUINARON SU INTIMIDAD CON EMANUEL ORTEGA

El juicio por violación que Julieta Prandi le inició a su exmarido, Claudio Contardi, sigue revelando detalles escalofriantes. En la audiencia de este miércoles, declaró el psiquiatra de la modelo, Rafael Herrera Milano, y sus palabras conmovieron a todos en la sala del Tribunal Oral N°2 de Campana.

“El tratamiento inició en 2022”, dijo el profesional, y explicó que desde el primer encuentro detectó una mirada que sólo tienen los pacientes traumatizados. “Es difícil de explicar, pero se reconoce. Julieta no podía dormir, para ella era ir a combatir. Era un loop constante donde el pasado la invadía”, detalló, tal como lo informaron en tn.com.ar.

Pero lo más fuerte fue cuando el especialista se refirió a las consecuencias que los abusos de Contardi tuvieron en la vida amorosa de Prandi: “Tuvo problemas íntimos con su pareja actual, con relación al antecedente de su anterior pareja”, señaló en referencia a Emanuel Ortega, con quien Julieta inició un vínculo en 2020.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega en los Martín Fierro de Radio | Créditos: Ciudad Magazine

El psiquiatra no solo habló de secuelas emocionales, sino también físicas: “De pronto, en el consultorio, le daban arcadas y no me decía por qué. Recién después de meses confesó que era algo quele quedó del abuso, cuando su pareja eyaculaba”, reveló con crudeza.

Rafael Herrera Milano: “De pronto, en el consultorio, le daban arcadas y no me decía por qué. Recién después de meses confesó que era algo que le quedó del abuso, cuando su pareja eyaculaba”.

Además, sostuvo que la actriz aún continúa medicada, tras al menos 30 sesiones de terapia. “Tuvo sus altos y bajos, pero siempre fue congruente. No hubo signos de simulación, lo que indica que hay una probabilidad muy positiva de que haya sido víctima de abuso”, concluyó el psiquiatra ante el tribunal.