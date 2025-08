Mariano Peluffo, reconocido conductor y amigo cercano de Julieta Prandi, brindó un impactante testimonio en diálogo con Intrusos en el marco del juicio contra Claudio Contardi, exesposo de la actriz, acusado por abuso sexual y violencia familiar.

El conductor fue citado como testigo clave en el proceso judicial y en su declaración expuso el nivel de sufrimiento que vivió su compañera de trabajo. “Hubo situaciones con los chicos, unos cruces muy difíciles, y los nenes no quieren vincularse con el padre”, dijo en el programa de América.

Peluffo también compartió un episodio que vivió en primera persona con la modelo: “Me dijo: ‘Yo no manejo’, y le pregunté por qué. Me explicó que Contardi no quería que aprendiera a conducir porque le daba miedo que ella estuviera en la autopista con los chicos. Esa era una manera de tenerla encerrada”.

(Foto: redes sociales).

El conductor también detalló que el propio Contardi solía acompañar a Julieta a reuniones laborales y esperaba horas dentro del auto hasta que ella saliera. “Le tenía controladas las horas de ingreso y de salida. Era un control absoluto”, agregó indignado.

Al final, Mariano habló del impacto emocional que está atravesando Julieta en esta etapa del juicio: “Estaba contenta porque esto fue una batalla de años. Se logró la elevación a juicio, pero el cuerpo le pasa factura. A las víctimas, el estrés postraumático les afecta físicamente. Ha sido muy difícil para ella”.

EL ABOGADO DE CLAUDIO CONTARDI CONTÓ CÓMO ESTÁ ATRAVESANDO EL EX DE JULIETA PRANDI ESTE MOMENTO

Este miércoles iniciaría el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi tras seis años de su denuncia por violación y el abogado Maximiliano Costa contó cómo está atravesando el acusado este momento.

“Él está tranquilo, se considera inocente y está preocupado por la circunstancia que está pasando. Llega en libertad al juicio porque tiene el derecho mientras se sustancie el proceso penal”, dijo el letrado a TN.

