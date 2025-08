Julieta Prandi se enfrentó a su exmarido Claudio Contardi ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 2 de Campana este miércoles por la causa de abuso sexual con acceso carnal, amenazas y violencia de género que le abrió hace años.

La audiencia se desarrolló con estrictas medidas de cuidado emocional. A pedido de Prandi, el acusado permaneció detrás de un biombo, fuera de su vista.

Durante su declaración, la artista expresó con firmeza: “Sé que estás ahí atrás, así que escuchalo: basura”.

Prandi relató en detalle los hechos que dieron origen a la causa judicial iniciada en su contra por el Ministerio Público Fiscal. Según su testimonio, fue víctima de violencia física, psicológica y sexual durante años.

Foto: captura de pantalla de TN.

“Estoy agradecida de poder estar hablando acá después de tanta espera. Fue mucha la agonía para llegar hasta este momento”, declaró.

La actriz ubicó el inicio del maltrato en los primeros años de su relación con Contardi, a quien conoció en 2005.

Describió cómo la violencia verbal comenzó tras el nacimiento de su primer hijo y se agravó progresivamente. “Este infierno empezó cuando me casé, cuando tuve a mi primer hijo, no ahora”, afirmó.

JULIETA PRANDI RELATÓ CRUDAMENTE CÓMO FUERON LOS ABUSOS QUE SUFRIÓ POR PARTE DE CLAUDIO CONTARDI, SU EXMARIDO

Uno de los momentos más duros de su exposición fue cuando se refirió a los presuntos abusos sexuales. Según explicó, estos ocurrieron mientras dormía, como parte de un patrón sistemático. “Era parte de su modus operandi”, aseguró con la voz entrecortada.

Durante la audiencia, también denunció situaciones de aislamiento y control. Afirmó que su exmarido le cortaba el acceso a Internet, ocultaba su celular y contrataba personas para vigilarla. “Lorena era mi carcelera. Pasaba informes de todo lo que hacía”, declaró.

Asimismo, expuso una serie de amenazas graves que habrían sido dirigidas tanto a ella como a personas de su entorno. “No vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”, contó que le dijo Contardi.

También recordó frases intimidatorias vinculadas a su integridad física: “Si fueses hombre no tendrías los huesos sanos”.

Prandi describió escenas cotidianas de violencia emocional y denigración. “Me gritaba, me humillaba, me decía que era una cosa, y esa cosa quería estar muerta”, expresó al referirse a la dinámica familiar que vivía dentro del hogar.

La conductora explicó que su salida de la relación fue planificada durante un año y que finalmente pudo abandonar la casa que compartía con Contardi en febrero de 2019.

“Planeé todo en secreto, porque si pedía el divorcio no tenía a quién acudir”, relató.

También mencionó las consecuencias familiares de la situación vivida. Según contó, el vínculo con sus padres se había deteriorado, y fue recién tras su mudanza que pudo reencontrarse con ellos: “De a poco empezamos a reconstruir lo que era una familia destruida”.

Sobre el final de su testimonio, Prandi se refirió a la dificultad de hacer pública su experiencia: “No pensaba hacer la denuncia. Me daba vergüenza, asco, y no quería exponerme. Pero llegó un momento en que ya no podía más”.

El juicio continúa en desarrollo, y se espera la declaración de otros testigos y peritos.

Desde el entorno de la actriz manifestaron su expectativa de que el proceso judicial avance con perspectiva de género y garantizando la protección integral de la denunciante.