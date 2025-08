En el marco del inicio del juicio de Julieta Prandi a su exmarido, Claudio Contardi, por violación, en Puro Show mostraron el audio que demuestra que el acusado le robó un departamento a la modelo.

“Cuando se casó con él, Contardi le dijo ‘cedele los derechos a mi hijo mayor’ y ella se lo cede. Cuando toda esta causa empieza a tomar curso la llama a Julieta para decirle ‘te lo voy a devolver’, esto está presentado en otra causa”, contextualizó Angie Balbiani.

“¿Tu intención verdadera es devolverme el departamento?“, le preguntó ella al hijo de Contardi, quien le contestó: “Sí”.

“¿Por qué tomaste esta decisión? Hay un cambio de tu parte, no es que no conoces los hechos de hace tiempo", insistió ella y él dijo: “La verdad Juli no tiene que ver con él, entiendo que a vos te genere desconfianza, miedo, rechazo”.

Julieta Prandi.

“Esto lo hago sin ningún interés, problemas esto no me va a traer, mi problema es quedar entrampado en algo que yo no tengo que ver y que no quiero seguir teniendo que ver. Lo que yo no sé es cómo podemos hacerlo”, se lo escucha decir al hombre en el ida y vuelta con la actriz.

Luego, Angie explicó la verdadera intención del llamado del hijo de Contardi a Prandi: “Después de esto, Ezequiel le hace una denuncia civil a Julieta diciendo que tiene que pedir disculpas públicas o pagar un monto. Hicieron esto para que en los medios saliera ‘Prandi le pidió perdón a Cortardi’, buscaron que caiga en una trampa, nunca le devolvieron el departamento”.

EL ESPECIAL PEDIDO QUE HIZO JULIETA PRANDI EN EL JUICIO EN CONTRA DE SU EXMARIDO

Angie Balbiani contó en el programa matutino de eltrece cuál fue el especial pedido que hizo Julieta Prandi en el inicio del juicio en contra de su exmarido, Claudio Contardi.

“Pidieron por favor que pusieran un biombo o que estuvieran en habitaciones separadas porque están revictimizando a Julieta que tiene que sentarse y volver a contar, le pusieron el biombo. La denuncia tiene 979 páginas”, reveló la panelista.

