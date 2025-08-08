El juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi tuvo su tercer día de audiencia en los tribunales de Zárate-Campana y la modelo sufrió una descompensación durante la jornada, por lo que tuvo que ser atendida por médicos.

Alejandro Guatti realizó un móvil para Intrusos (América) y contó detalles de lo ocurrido dentro del juzgado, tras compartir con preocupación lo que le ocurrió a la novia de Emanuel Ortega.

Por otro lado, más allá de que Claudio Contardi haya afirmado que jamás cometió abusos sexuales contra Julieta Prandi, la inminencia de una inexorable condena a prisión efectiva lo llevó admitir su culpabilidad de forma sutil.

Qué planteó Claudio Contardi en el juicio con Julieta Prandi

Es que produjo un cambio radical de estrategia de defensa, según contó Javier Baños, el abogado de Prandi.

“Él está acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado en muchísimas oportunidades. (...) y él dice que en realidad fue un delito continuado”, reveló el letrado.

LOS DETALLES DE LA CRISIS QUE SUFRIÓ JULIETA PRANDI EN EL JUZGADO Y POR EL QUE TUVO QUE SER ATENDIDA

- ¿Se sabe por qué se descompuso Julieta? ¿Qué la detonó? ¿Se sabe qué detonó la crisis?

- Luego de hacer su alegato, donde hizo muchos pedidos, y aparte luego de saber lo que había declarado la defensa de Contardi, que todo esto era un invento de Julieta, cuando tenía que decidir la justicia, la tenencia de los hijos, había presentado esta denuncia, y ella hizo su alegato, y por la emoción contenida también durante todo este tiempo, estalló y está en crisis Julieta Prandi.

Está siendo atendida en este momento por los médicos, estamos también aguardando a ver si llega una ambulancia a este juzgado, porque siguen arriba tanto también la parte de Prandi como la de Contardi, y no se han retirado todavía en este momento personal en la sala donde estaban declarando.

- Están todos en la sala y la sacaron solo a Julieta.

- Exactamente.

- O sea que él lo vio esto.

- A Julieta la han sacado y la están atendiendo.

- El grito, los gritos de Julieta... tengo entendido, Guatti, fueron fuera de la sala, ¿no?

- Una vez que terminó de hacer el testimonio, empezó a gritar y dijo “yo hubiera preferido estar muerta, no despertarme más. Casi 20 años me robó de vida”.

- Y esas palabras también las hizo ante el juzgado.

- Claro, en su alegato final también las utilizó, y cuando terminó su alegato, su exposición, se quebró en llanto y está teniendo... Una crisis y está siendo atendida por los médicos, como decíamos, y también contenida por su familia. Así que es inminente la salida.

- Es de un costo emocional tremendo, chicos, esto.