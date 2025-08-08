Por más que Claudio Contardi haya afirmado que jamás cometió abusos sexuales contra Julieta Prandi, la inminencia de una inexorable condena a prisión efectiva lo llevó admitir su culpabilidad de forma sutil.

Es que produjo un cambio radical de estrategia de defensa, según contó Javier Baños, el abogado de Prandi.

“Él está acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado en muchísimas oportunidades. (...) y él dice que en realidad fue un delito continuado”, reveló el letrado.

“En realidad tendría que ser una sola imputación, entonces la pena cambiaría”, completó.

Es decir, sería menor que los 50 años que pidió Julieta Prandi y los 20 años que reclamó la fiscalía.

LOS OTROS PLANTEOS DE CLAUDIO CONTARDI

Por otra parte, Claudio Contardi a través de su abogado insistió en plantear la nulidad del juicio, y que en su lugar se haga un Juicio por Jurados.

Qué planteó Claudio Contardi en el juicio con Julieta Prandi

“Alegó sobre prueba que no se había producido en el debate; se empezó a quejar de por qué no le dejaron introducir prueba cuando hay un momento procesal oportuno, y la quería introducir en cualquier momento”, cerró el abogado de Julieta Prandi.