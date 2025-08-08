Emanuel Ortega habló en A la Barbarossa a corazón abierto de los hijos de Julieta Prandi en medio del juicio a Claudio contardi: “Yo conocí a dos criaturas hermosas pero casi tan rotas como ella, había que ver a esos niños con el temor que vivían y el daño que tenían hecho”.

“El daño que sufrió Julieta y toda su familia va mucho más allá, por eso creo que este individuo, cosa, no sé cómo llamarlo, no puede seguir caminando libre como cualquiera de nosotros”, dijo conmovido.

Julieta Prandi.

El artista y pareja de la modelo sentenció contundente: “20 años de cárcel es poco, es muy feo lo que voy a decir pero estas son personas que no tendrían que haber nacido. La justicia tiene la oportunidad con este caso de sentar un precedente fundamental para miles de mujeres”.

CLAUDIO CONTARDI ROMPIÓ EL SILENCIO Y ASEGURÓ QUE ES INOCENTE

Claudio Contardi salió de Tribunales este jueves y habló por primera vez del juicio que enfrenta tras la denuncia de Julieta Prandi radicada en 2021 por los hechos ocurridos entre julio del 2015 y marzo del 2018 en su domicilio conyugal de Escobar.

La principal acusación de la modelo al padre de sus hijos, Mateo y Rocco, es de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí.

Claudio Contardi habló por primera vez de las acusaciones en su contra (Foto: captura de América).

“¿Qué tenés para decir en tu defensa?" , le preguntaron y él contestó contundente: ”Yo soy inocente, el tiempo lo va a demostrar”.

“¿Fuiste un buen marido y buen padre?" , repreguntaron y el acusado dijo: ”Según Julieta sí, ustedes los tienen en varias revistas y entrevistas”.

“¿Por qué te denuncia entonces?", insistieron y Contardi respondió: “No lo sé, realmente no lo sé”. Luego procedió a retirarse del lugar con su abogado.

