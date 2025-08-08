Julieta Prandi y su hermana Natalia protagonizaron un emotivo momento al abrazarse en el Tribunal Oral N° 2 de Campana, donde se lleva a cabo el juicio a su exmarido, Claudio Contardi, y las cámaras captaron el emocionante instante.
“Quiero le den la más altas de las condenas y ojalá nunca más salga ni haga daño a nadie, fue mucho dolor para todos nosotros. Estos días estamos viviendo muchas emociones juntas”, dijo Natalia en diálogo con Desayuno Americano.
Sobre cómo viven estos días, la hermana de Julieta dijo: “Tenemos mucha esperanza de que al fin esto pase. Estamos súper unidos la familia, yo llegué hace dos días, yo vivo en Chile, mis sobrinos están felices con nosotros”.
EL ABOGADO DE CLAUDIO CONTARDI CONTÓ CÓMO ESTÁ ATRAVESANDO EL EX DE JULIETA PRANDI ESTE MOMENTO
Este miércoles iniciaría el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi tras seis años de su denuncia por violación y el abogado Maximiliano Costa contó cómo está atravesando el acusado este momento.
“Él está tranquilo, se considera inocente y está preocupado por la circunstancia que está pasando. Llega en libertad al juicio porque tiene el derecho mientras se sustancie el proceso penal”, dijo el letrado a TN.
