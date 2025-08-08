El biombo que separa a Julieta Prandi de Claudio Contardi en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana generó polémica desde antes del comienzo del juicio, y los magistrados permitieron este viernes por la mañana que la prensa muestre la sala.

Se trata de tres paneles de caño y tela, como las que suelen verse en las guardias de hospital para dividir las camas de los internados.

Protección que Prandi había solicitado con antelación, por más que dada la naturaleza de la causa de violencia de género, la Justicia debió haber previsto en lugar de resolverlo el miércoles a último momento.

Así es que Julieta se mostró angustiada y ansiosa antes de hacer su alegato final contra el padre de sus dos hijos, a quien denunció por abuso sexual agravado en reiteradas ocasiones.

POR QUÉ CLAUDIO CONTARDI NO CUMPLE PRISIÓN PREVENTIVA

Frente a la pena en expectativa que el Tribunal estaría en condiciones de dictaminar el próximo lunes, la defensa de Prandi había solicitado la prisión preventiva de Contardi.

Sin embargo, los jueces decidieron renovarle la restricción de acercamiento perimetral de 300 metros, que no se había rehabilitado una vez caducada.