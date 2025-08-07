En su segundo día de audiencia en el juicio que le inició Julieta Prandi por violencia, abusos y amenazas, Claudio Contardi no pudo evitar el cruce con la prensa que lo esperaba a la salida del Poder Judicial de Zárate Campana.

Un gesto suyo generó indignación en el programa Intrusos.

Foto: captura de pantalla de América, Intrusos.

“Jamás traté mal a Julieta… Yo soy inocente. El tiempo lo va a demostrar”, dijo Contardi ante el micrófono de Alejandro Guatti.

“Claudio, vení. Te llaman desde el tribunal”, le indicó su abogado, frenando su intención de retirarse momentáneamente del lugar en silencio.

“Traten de entender”, se justificó Claudio, reingresando al tribunal junto a su abogado y haciendo un claro gesto de fastidio con los brazos, mientras avanzaba a paso firme, sin mirar atrás.

LA INESPERADA REACCIÓN DE CLAUDIO CONTARDI AL ENFRENTAR A LA PRENSA

Sin poder retirarse del lugar, Contardi dejó a los cronistas con la palabra en la boca y Guatti contextualizó la escena.

Foto: captura de pantalla de América, Intrusos.

“De esta manera, el exmarido de Julieta Prandi vuelve a ingresar al juzgado, luego de declarase un cuarto intermedio. Hizo escuetas declaraciones sobre la acusación”, informó el notero de América.

Una vez en el piso de Intrusos, Karina Iavícoli expresó: “Qué fuerte esa imagen de cuando se va, de espalada con el abogado, y el mueve los brazos, como diciendo ‘me agarraron’”.

“¿Qué pensó? ¿Que no lo iban a encontrar? Además, pensaba bastante lo que decía, como ya ha mentido”, apuntó la panelista.

Y Paula Varela agregó: “Ayer tuvo un fallido fuerte. Dijo ‘nunca abusé de ella sin su consentimiento’”.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.