Comenzó el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, tras cinco años de batallar judicialmente contra su exmarido, en un proceso que incluye denuncias por violencia familiar, abuso psicológico, abuso sexual e incumplimiento de deberes parentales, entre otros delicados temas.

La modelo y conductora denunció a Contardi por situaciones de violencia que ocurrieron durante su relación y se extendieron incluso después de la separación.

Entre los hechos más graves que Prandi relató se encuentran amenazas, violación, maltrato, privación de la libertad y situaciones que afectaron también a sus hijos.

Antes de ingresar al tribunal en Campana, donde dará comienzo el juicio oral y público en el que Claudio Contardi podría enfrentar una pena de más de 20 años de prisión, Julieta Prandi habló con la prensa.

Foto: captura de pantalla de TN.

QUÉ DIJO JULIETA PRANDI ANTES DE INGRESAR AL JUICIO CONTRA SU EXMARIDO, CLAUDIO CONTARDI

“Estoy aliviada y angustiada, pero con la necesidad de hablar. Es el fin ya”, comenzó diciendo la modelo ante el micrófono de TN, camino al tribunal.

“Esto es horrible, pero muy necesario. Se esperó mucho tiempo para que llegara este momento, para que la Justicia escuche y actúe. Confío en la Justicia. Confío en que los jueces van a escuchar la verdad”, continuó Prandi, con la voz quebrada y visiblemente movilizada.

En ese marco, un notero le comento que Contardi pidió la nulidad del juicio, y Julieta contestó: “De esa persona, si se la puede llamar persona, espero cualquier cosa, por eso pedí medidas de seguridad para mí y para mi familia”.

Sobre los años de violencia y sometimiento, contó: “Estuve en mi casa, amenazada de muerte. pasé años de violencia psicológica, física, verbal y sexual”.

“Hoy estoy fuerte y lista, lo que no quiera decir que yo no esté rota. A mí ya me rompieron. Pero voy a buscar justicia… Estuve en tratamiento, con psicólogos, psiquiatras y medicación”.

“¿Fuiste esclava de este hombre?”, le preguntó otro notero. Y Julieta Prandi respondió: “En la literalidad de la palabra esclava, con la cadena, no, pero es lo único que me faltó”.