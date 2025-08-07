A cinco años de comenzar a escribir su historia de amor con Julieta Prandi, Emanuel Ortega volvió a estar en el centro de una delicada escena.

El 6 de agosto comenzó el juicio por violencia, abusos y amenazas de la modelo contra su exmarido, Claudio Contardi, y el nombre del cantante apareció en la audiencia.

Foto: Instagram (@jprandi)

En ese doloroso contexto, el cantante tomó una drástica decisión: llamarse a silencio y acompañar a Julieta en privado. Sí declarará ante la Justicia, este 7 de agosto.

A 24 horas del inicio del juicio, Emanuel Ortega no dio declaraciones a la prensa ni hizo ningún posteo en su red social, alusivo a Prandi-Contardi.

La valiosa contención del artista a su pareja está siendo puertas adentro.

Julieta Prandi. Foto: captura YouTube

QUÉ DIJO EL PSIQUIATRA DE JULIETA PRANDI SOBRE SU VÍNCULO CON EMANUEL ORTEGA

El juicio por violación que Julieta Prandi le inició a su exmarido, Claudio Contardi, sigue revelando detalles escalofriantes. En la audiencia de este miércoles, declaró el psiquiatra de la modelo, Rafael Herrera Milano, y sus palabras conmovieron a todos en la sala del Tribunal Oral N°2 de Campana.

“El tratamiento inició en 2022”, dijo el profesional, y explicó que desde el primer encuentro detectó una mirada que sólo tienen los pacientes traumatizados. “Es difícil de explicar, pero se reconoce. Julieta no podía dormir, para ella era ir a combatir. Era un loop constante donde el pasado la invadía”, detalló, tal como lo informaron en tn.com.ar.

Pero lo más fuerte fue cuando el especialista se refirió a las consecuencias que los abusos de Contardi tuvieron en la vida amorosa de Prandi: “Tuvo problemas íntimos con su pareja actual, con relación al antecedente de su anterior pareja”, señaló en referencia a Emanuel Ortega, con quien Julieta inició un vínculo en 2020.

El psiquiatra no solo habló de secuelas emocionales, sino también físicas: “De pronto, en el consultorio, le daban arcadas y no me decía por qué. Recién después de meses confesó que era algo que le quedó del abuso, cuando su pareja eyaculaba”, reveló con crudeza.

Además, sostuvo que la actriz aún continúa medicada, tras al menos 30 sesiones de terapia. “Tuvo sus altos y bajos, pero siempre fue congruente. No hubo signos de simulación, lo que indica que hay una probabilidad muy positiva de que haya sido víctima de abuso”, concluyó el psiquiatra ante el tribunal.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.