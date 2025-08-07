El 6 de agosto, comenzó el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, tras cinco años de batallar judicialmente contra su exmarido, en un proceso que incluye denuncias por violencia familiar, abuso psicológico, abuso sexual e incumplimiento de deberes parentales, entre otros delicados temas.

En Desayuno Americano mostraron imágenes exclusivas de la diminuta sala que reunió a la expareja, en el Poder Judicial de Zárate Campana.

Foto: captura de pantalla de América TV.

JULIETA PRANDI Y CLAUDIO CONTARDI: EL JUICIO POR DENTRO

“Ayer fue un día fuerte, intenso. Ella volvió a quebrarse. Contó muchas cosas. Él tuvo un acto fallido”, comenzó narrando Pamela David.

Con las fotos de la sala de audiencia en pantalla, la conductora agregó: “Había un biombo patético”.

Foto: captura de pantalla de América TV.

Carlos Salerno continuó: “Estamos viendo el lugar de la audiencia, del tribunal, donde están los tres jueces. De frente ves un biombo que separa a Claudio Contardi de Julieta Prandi. La sala es diminuta. Está uno del lado del otro”.

Foto: captura de pantalla de América TV.

Foto: captura de pantalla de América TV.

Foto: captura de pantalla de América TV.

“’Nunca la abusé sin su consentimiento’. Ese fue el fallido de Claudio Contardi”, puntualizó el periodista de Desayuno Americano, poniendo en escena una de las frases más polémicas y condenatorias de Contardi.

Foto: captura de pantalla de América TV.

Movilizada por revivir la pesadilla que le hizo pasar su exmarido, Julieta Prandi salió de la audiencia y contó que no tuvo contacto visual con Claudio Contardi, aunque reconoció que, durante algunas de sus estremecedoras declaraciones, tuvo “exabruptos” hacia él.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.