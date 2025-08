El juicio por violación que Julieta Prandi le inició a su exmarido, Claudio Contardi, sigue revelando detalles escalofriantes. En la audiencia de este miércoles, declaró el psiquiatra de la modelo, Rafael Herrera Milano, y sus palabras conmovieron a todos en la sala del Tribunal Oral N°2 de Campana.

“El tratamiento inició en 2022”, dijo el profesional, y explicó que desde el primer encuentro detectó una mirada que sólo tienen los pacientes traumatizados. “Es difícil de explicar, pero se reconoce. Julieta no podía dormir, para ella era ir a combatir. Era un loop constante donde el pasado la invadía”, detalló, tal como lo informaron en tn.com.ar.

Pero lo más fuerte fue cuando el especialista se refirió a las consecuencias que los abusos de Contardi tuvieron en la vida amorosa de Prandi: “Tuvo problemas íntimos con su pareja actual, con relación al antecedente de su anterior pareja”, señaló en referencia a Emanuel Ortega, con quien Julieta inició un vínculo en 2020.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega en los Martín Fierro de Radio | Créditos: Ciudad Magazine

El psiquiatra no solo habló de secuelas emocionales, sino también físicas: “De pronto, en el consultorio, le daban arcadas y no me decía por qué. Recién después de meses confesó que era algo que le quedó del abuso, cuando su pareja eyaculaba”, reveló con crudeza.

Además, sostuvo que la actriz aún continúa medicada, tras al menos 30 sesiones de terapia. “Tuvo sus altos y bajos, pero siempre fue congruente. No hubo signos de simulación, lo que indica que hay una probabilidad muy positiva de que haya sido víctima de abuso”, concluyó el psiquiatra ante el tribunal.

FILTRAN LA PRIMERA IMAGEN DE JULIETA PRANDI EN EL JUICIO CONTRA CLAUDIO CONTARDI

El juicio entre Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi, se convirtió en la noticia del día. Este miércoles en A la tarde mostraron la primera imagen de la modelo en plena sala de audiencias, en el Tribunal Oral de Zárate-Campana, donde se lleva adelante el proceso judicial por abuso agravado y violencia de género.

La imagen, que se volvió viral, muestra a Julieta sentada junto a su abogado, Fernando Burlando, y el resto del equipo legal. Del lado izquierdo, un biombo negro improvisado con una campera intentaba dividir espacios para que Prandi no tuviera contacto visual con su ex. “Qué precario todo”, deslizó Karina Mazzocco, dando cuenta de la precariedad en la que se desarrolla una causa tan delicada.

Según contó el equipo del programa, Julieta había pedido expresamente no cruzarse con Contardi durante las audiencias. De hecho, su abogado gestionó la separación de salas, una práctica común en este tipo de juicios donde está en juego la integridad emocional de las víctimas.