En el segundo día de audiencia del juicio de Julieta Prandi a Claudio Contardi, por violencia, abusos y amenazas, salió a la luz una espeluznante versión sobre el empresario, vinculado a ritos umbandas y modalidades extorsivas para amedrentar a la modelo, matando animales.

“Se acaba de reanudar la audiencia. Está declarando el jefe de seguridad del Barrio Septiembre, en Escobar, donde vivieron juntos. Menciona algo de un perro”, le comentó Mauro Szeta a Mariano Peluffo en vivo, en Lape Club Social.

Y continuó: “¿Contardi le mató un perro a Julieta? Porque le están preguntando por un animal muerto en la casa”. “No, esto no sé”, dijo Peluffo, amigo íntimo de Prandi, que declaró en el juicio.

Julieta Prandi. Foto: captura YouTube

JULIETA PRANDI AFIRMÓ QUE CLAUDIO CONTARDI ASESINABA ANIMALES Y LA AMENAZABA

Paula Varela se comunicó en pleno programa con Prandi, le consultó por la versión, y lo confirmó con detalles escalofriantes.

“Julieta me dice con respecto a los animales que ha recibido palomas sin cabeza, en los últimos años, en su propia casa”, leyó al aire la panelista de América.

“Y que él ha matado, en el tiempo en el que vivían juntos, gallinas, chivos y palomas, muchas veces”, agregó Paula Varela.

Y Mauro Szeta acotó: “Como parte de un ritual de pai umbanda. Él le decía que tenía poderes de control”.

Minutos más tarde, Julieta salió al aire y habló de la matanza de animales de Contardi “En el Barrio Septiembre no mataba. Todos sus chanchuyos los hacía en San Martín”.

