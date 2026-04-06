Floppy Tesouro cumplió 41 años y, lejos de los grandes eventos y el brillo de la farándula, eligió un festejo íntimo, cargado de emoción y significado. La modelo, que viene de atravesar meses muy duros por complicaciones de salud, se refugió en el amor de su familia para soplar las velitas y dejar un mensaje que lo dice todo.

En las imágenes que compartió en sus redes sociales, se la vio abrazando a su hija Moorea, acompañada por su pareja Salvador Beccio y su círculo más cercano. La torta, en forma de corazón, fue el símbolo de una celebración distinta, marcada por la gratitud y la necesidad de reconectar con lo esencial.

Floppy Tesouro con Salvador Beccio (Foto: Instagram @floppytesouro)

Floppy Tesouro con su hija Moorea (Foto: Instagram @floppytesouro)

En los últimos meses, Tesouro enfrentó una serie de diagnósticos que la obligaron a frenar y repensar sus prioridades. Primero fue una neuralgia de trigémino, que le provocó un dolor intenso y constante. Después, un cuadro de trismus le dificultó abrir la boca con normalidad. Y, como si fuera poco, recientemente le diagnosticaron pulpitis aguda, una afección dental extremadamente dolorosa.

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“Lloré al salir del consultorio de la angustia que cargo estos últimos meses”, confesó la modelo, mostrando su costado más vulnerable. A pesar del dolor, eligió seguir adelante y cumplir con sus compromisos laborales, aunque también reconoció que tuvo que poner límites: “Hay que escuchar el cuerpo”, admitió.

Este cumpleaños no fue uno más para Floppy. “Recibiendo mis 41 años más fuerte, más consciente, más agradecida. Rodeada de amor, lo que realmente importa”, escribió en sus redes, dejando en claro que la celebración fue mucho más que una fecha en el calendario.

Floppy Tesouro con Salvador Beccio y Moorea (Foto: Instagram @floppytesouro)

Floppy Tesouro con sus padres (Foto: Instagram @floppytesouro)

El festejo funcionó como una pausa en medio de la tormenta. Un momento para abrazar a los suyos, apoyarse en quienes la rodean y agradecer por lo que sí está bien. Lejos del glamour superficial, Floppy mostró su versión más humana: una mujer atravesando un momento difícil, pero decidida a sostenerse desde el amor, la familia y la resiliencia. orque, como ella misma dejó entrever, esta vez no se trató solo de soplar velitas… sino de resistir, agradecer y volver a empezar.

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