Floppy Tesouro volvió a encender alarmas entre sus seguidores tras compartir una nueva actualización sobre su estado de salud.

En medio de la recuperación por una neuralgia del trigémino, la mediática reveló que debió regresar al sanatorio luego de sufrir un efecto inesperado vinculado a la medicación que está tomando.

La modelo Floppy Tesouro contó que experimentó una reacción física repentina que la obligó a retomar controles médicos. Publicó imágenes desde el Sanatorio Otamendi y explicó: “Hoy me levanté con una erupción en el cuerpo, picazón, muy molesta”.

Enseguida, llevó tranquilidad: “Parece que es un efecto adverso de la medicación”.

Preocupa la salud de Floppy Tesouro: sufrió un síntoma imprevisto por su medicación | Créditos: Instagram @floppytesouro

LA SALUD DE FLOPPY TESOURO

A comienzos de marzo fue internada tras sufrir una neuralgia del trigémino, un trastorno neurológico extremadamente doloroso que, según contó, se habría desencadenado luego de un procedimiento odontológico. Tras recibir el alta médica, había comenzado a retomar gradualmente su rutina diaria y laboral.

La propia influencer describió el momento con honestidad: “Ayer me sentía mejor y hoy esto. Poniéndole mucha garra”.

Preocupa la salud de Floppy Tesouro: sufrió un síntoma imprevisto por su medicación | Créditos: Instagram @floppytesouro

En medio del difícil momento, también destacó el acompañamiento médico que recibe desde el inicio del tratamiento. “Sanatorio Otamendi, mi segunda casa últimamente, gracias por su atención y dedicación”, expresó, agradeciendo al equipo profesional que la sigue de cerca.

Por ahora, continuará bajo observación clínica para evaluar cómo evoluciona la reacción cutánea y ajustar la medicación si fuera necesario. La propia Tesouro adelantó cómo seguirá en los próximos días: “Sigo haciéndome estudios y controlándome, así que estaré un poco desaparecida hoy”, explicó a sus seguidores.