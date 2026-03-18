Luego del susto que generó su internación de urgencia, Floppy Tesouro volvió a mostrarse públicamente y decidió contar en primera persona cómo atraviesa este complejo momento de salud.

La modelo había sido ingresada en el Sanatorio Otamendi tras sufrir una fuerte neuralgia del trigémino, un cuadro caracterizado por dolores intensos en el rostro que, según explicó, se desencadenó luego de un procedimiento odontológico.

Tras recibir el alta médica, Floppy Tesouro utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad, aunque dejó en claro que la recuperación está lejos de ser inmediata.

“Estoy un poco mejor”, expresó en un video grabado desde su casa, donde se la vio intentando retomar de a poco su rutina, todavía con ciertas limitaciones físicas.

Floppy Tesouro reapareció públicamente tras su internación de urgencia: “Es muy doloroso” Foto: Instagram Floppy Tesouro

CÓMO ESTÁ FLOPPY TESOURO TRAS SU INTERNACIÓN

En su testimonio, Tesouro agradeció especialmente el apoyo recibido por parte de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes y compartieron experiencias similares. Ese acompañamiento, según contó, fue clave para sobrellevar el proceso, que describió como “muy doloroso” y emocionalmente desafiante.

A pesar de las dificultades, la modelo se mostró optimista respecto a su evolución. Explicó que ya comenzó a retomar algunas actividades laborales desde su casa y que espera reincorporarse de manera completa en los próximos días. Sin embargo, aclaró que deberá continuar con tratamientos, incluida la kinesiología, una vez que el dolor disminuya.

Floppy Tesouro reapareció públicamente tras su internación de urgencia: “Es muy doloroso” Foto: Instagram Floppy Tesouro

“Es un proceso largo”, admitió, al tiempo que aseguró estar poniendo toda su energía en recuperarse.