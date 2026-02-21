Floppy Tesouro y su pareja, el empresario Salvador Becciu, decidieron tomarse unos días lejos de la rutina y viajar al paraíso para disfrutar de unas exclusivas vacaciones en el Caribe.

La escapada tuvo un motivo especial: celebrar el cumpleaños de él en un entorno soñado, rodeados de playas de arena blanca, mar turquesa y una propuesta de descanso que combinó relax, lujo y romanticismo.

“Escapadita al Caribe”, escribió la modelo en sus redes sociales, donde fue compartiendo distintas postales del viaje. En una de ellas, se la puede ver luciendo un elegante vestido negro mientras se prepara para una cena íntima, mientras que Becciu aparece disfrutando del sol desde una reposera frente al mar.

Floppy Tesouro y su novio disfrutan de sus vacaciones en el Caribe: lujo, romance y celebración. Crédito: Instagram

POSTALES DE PLAYA, SOL Y MOMENTOS ÍNTIMOS EN SUS VACACIONES

Durante su estadía, la pareja aprovechó cada jornada para relajarse en la playa entre baños de mar, tragos frutales y tardes de sol. Distendida, sonriente y con una malla rosa, Floppy Tesouro posó desde la arena y también desde el agua, dejando ver el espíritu veraniego que marcó esta escapada romántica.

Los detalles no pasaron desapercibidos: sandalias de diseñador, bolsos playeros y cócteles con frutas frescas completaron el combo ideal para unas vacaciones de lujo en el Caribe.

GASTRONOMÍA, BRINDIS Y CELEBRACIÓN FRENTE AL MAR

La experiencia gastronómica fue otro de los grandes protagonistas del viaje. Desde desayunos con frutas frescas y café en la terraza del hotel con vistas privilegiadas al mar, hasta cenas gourmet acompañadas por vinos seleccionados.

En una de las imágenes más comentadas, se los ve brindando con copas de vino rosado y las manos entrelazadas, en un clima íntimo que selló la doble celebración: cumpleaños y escapada romántica.

Además, la estadía incluyó momentos de trabajo con vista al mar, atardeceres inolvidables y una cálida bienvenida por parte del hotel, que los recibió con una mesa de dulces, frutas frescas y una botella de champagne.