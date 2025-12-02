Floppy Tesouro rompió el silencio y relató el momento más oscuro que le tocó atravesar en su carrera: el acoso constante de un hombre que la hostigó durante meses, incluso mientras participaba en el Bailando.

En diálogo con Puro Show, la modelo se animó a contar detalles de lo que vivió y cómo el miedo se apoderó de su vida cotidiana: “Tuve que vivir un momento muy particular, muy feo, fue terrible, la pasé muy mal”.

“Pero no solamente porque me dio mucho miedo, sino porque también en ese momento tomás dimensión de hasta dónde puede llegar alguien”, confesó Floppy, visiblemente conmovida y sumó: “Me mandaba mensajes de texto poniéndome: ‘qué bueno que agarrás Libertador Camino Corto’. Y yo iba por Libertador en ese momento”.

Floppy Tesouro habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

La sensación de estar vigilada la paralizó: “Piel de gallina, lo llamaba a mi papá, me acuerdo que salía muy tarde y hablaba por Bluetooth con él y hasta no llegar a casa, mi papá no se quedaba tranquilo”.

A pesar de que su familia realizó varias denuncias ante la policía, nunca hubo una respuesta concreta. “Fui a denunciar, pero me seguía mandando mensajes, nunca fue presencial, siempre fue por teléfono, pero el miedo es el mismo porque yo corría el riesgo de salir a la calle y que un día me cruce, no sabía qué podía pasar”, relató.

EL HOSTIGAMIENTO QUE SUFRIÓ FLOPPY TESOURO DE UN ACOSADOR LLEGÓ AL CAMARÍN DEL BAILANDO

El acoso de un hombre a Floppy Tesouro no se detuvo y fue escalando: “Hasta empezó a mandarme obscenidades al camarín del Bailando, yo se lo conté a Marcelo (Tinelli) fuera de cámara”.

“Y ahí fue cuando él lo dijo en vivo ese mismo día, y lo dejó de hacer”, detalló Floppy, haciendo referencia a Marcelo Tinelli y el impacto que tuvo en el hombre la exposición pública del caso.

