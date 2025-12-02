El lunes por la noche, los famosos se vistieron de a puro glamour por el lanzamiento de un restaurante en Punta del Este para la temporada de verano 2026 y desde Ciudad te mostramos las fotos de cada uno con sus looks.

Nicole Neumann con su hija Allegra Cubero, Martita Fort, Mora Godoy y Jimena Cyrulnik, fueron alguna de las celebridades que se vistieron de blanco para esta ocasión y posaron para nuestras cámaras.

También dijeron presente en el restó Osaka la modelo y empresaria, Zaira Nara, el conductor Pollo Álvarez, el diseñador Benito Fernández, el hijo de Guille Valdés, Dante Ortega, el presentador Germán Paoloski, el Tucu López y Floppy Tesouro.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA DE VERANO PUNTA DEL ESTE 2026

Zaira Nara en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Jimena Cyrulnik en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

El Pollo Álvarez en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Benito Fernández en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Martita Fort en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Dante Ortega en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Mora Godoy en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Germán Paoloski en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Nicole Neumann en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Tucu López en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Floppy Tesouro en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.