Nicole Neumann, Zaira Nara, Martita Fort y más famosos inauguraron la temporada de verano en la noche porteña
Desde Ciudad te mostramos las fotos de los looks de las celebridades. ¡Mirá!
El lunes por la noche, los famosos se vistieron de a puro glamour por el lanzamiento de un restaurante en Punta del Este para la temporada de verano 2026 y desde Ciudad te mostramos las fotos de cada uno con sus looks.
Nicole Neumann con su hija Allegra Cubero, Martita Fort, Mora Godoy y Jimena Cyrulnik, fueron alguna de las celebridades que se vistieron de blanco para esta ocasión y posaron para nuestras cámaras.
También dijeron presente en el restó Osaka la modelo y empresaria, Zaira Nara, el conductor Pollo Álvarez, el diseñador Benito Fernández, el hijo de Guille Valdés, Dante Ortega, el presentador Germán Paoloski, el Tucu López y Floppy Tesouro.