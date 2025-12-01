El fin de semana estalló un inesperado rumor en la farándula: según informó el periodista Fede Flowers en sus redes sociales, Sabrina Cortez, ex participante de Gran Hermano, habría estado “a los besos y acaramelada” con Martín Baclini, empresario rosarino y ex pareja de Cinthia Fernández, en el boliche Costa 7070.

La versión rápidamente se viralizó y se convirtió en tema de conversación en redes, pero la protagonista decidió aclarar la situación en exclusiva con este portal y desmintió rotundamente cualquier vínculo con Baclini.

El rumor que encendió la polémica

Fede Flowers publicó en su cuenta de X un mensaje contundente que encendió la alarma de los fanáticos y de los portales de espectáculos:

“Anoche a los besos y muy acaramelados Sabrina Cortez (ex GH) y Martín Baclini (ex de Cinthia Fernández) en Costa 7070, Costanera Norte. De nada”.

Sabrina Cortez en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

A partir de ahí, el supuesto romance se instaló como noticia, alimentado por la exposición mediática de ambos.

Sin embargo, Sabrina decidió salir a aclarar los hechos y envió un screenshot de su conversación privada con el propio periodista, donde lo confronta directamente por la información difundida.

La palabra de Sabrina Cortez: “No entiendo de dónde sale esto”

En diálogo exclusivo, Sabrina fue tajante y se mostró sorprendida por la versión:

“Si te soy sincera estoy esperando la misma explicación de quien lo dijo, porque no tengo vínculo con Baclini”.

Además, detalló que el viernes, día en que supuestamente ocurrió el acercamiento, estuvo en otro lugar completamente diferente:

“El viernes que salí estuve en un cumpleaños y a él ni siquiera me lo crucé. No entiendo de dónde sale esto.”

La ex GH insistió en que no existe ningún tipo de contacto con el empresario:

“Me sorprende porque si al menos tuviéramos una foto saludándonos —que no sea de hace un año atrás— te la banco, se puede malinterpretar… no sé. Pero ni siquiera lo cruzo, ni me chateo ni nada.”

En el chat que Sabrina compartió, también le pregunta a Flowers por qué difundió la información sin consultarle o tener pruebas, remarcando que hace más de un año que no ve a Baclini.

Fede Flowers aseguró que Martín Baclini y Sabrina Cortez estuvieron en un boliche. Foto: captura de X

En la captura, Sabrina le escribe a Fede: “¿Sos vos el que está diciendo que yo estuve acaramelada con Baclini sin tener pruebas? ¿O sin preguntarme al menos?"

Y agrega, filosísima: “Me resulta raro. Quizá necesita exposición y pidió que se haga esto, pero me parece caer bajísimo”.

Al final, Sabrina remató su contacto con el periodista con un firme pedido:

“De todas maneras espero pruebas, porque no recuerdo haberlo cruzado siquiera el viernes.”

¿Qué dijo Martín Baclini?

Hasta el momento, Baclini no hizo declaraciones públicas ni confirmó ni desmintió la versión, pero el descargo de Sabrina parece cerrar cualquier especulación sobre un supuesto romance.

Rumor desmentido y polémica instalada

Mientras en redes el tema sigue generando comentarios, Sabrina Cortez dejó claro que no existe ninguna relación, encuentro reciente ni vínculo con Martín Baclini, y que espera una explicación por parte del periodista que soltó la noticia.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad en la difusión de rumores en redes y en el periodismo de espectáculos, donde una publicación puede instalar una historia que nunca ocurrió.