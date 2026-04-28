A principios de año se conoció la sorpresiva separación de Mauricio Macri (66) y Juliana Awada (51), luego de más de 15 años juntos y una hija en común, Antonia. Desde entonces, el expresidente de la Nación fue vinculado con distintas mujeres, entre ellas la modelo Chloé Bello.

En ese contexto, Bello asistió a un evento de la revista Caras y, al ser consultada por su vínculo con Macri, no dudó en aclarar la situación. “Fue un lindo saludo, tenemos buena onda”, le dijo al notero de Desayuno Americano, restándole importancia al encuentro.

Chloé Bello contó toda la verdad sobre su relación personal con Mauricio Macri (captura de América TV)

Chloé Bello contó toda la verdad sobre su relación personal con Mauricio Macri

Sobre las versiones de romance, fue tajante: “Se dijo, pero no fue así. Lo respeto muchísimo. Es el hermano de una de mis mejores amigas. Me parece un gran hombre, pero no resuena conmigo. No salimos nunca, somos agua y aceite”.

Ante la consulta de si hubo algún intento por parte del exmandatario, la modelo respondió entre risas: “No, no. Nos conocemos hace años, pero tenemos buena onda nada más. Somos personas cordiales que nos tenemos respeto”.

Por último, cerró el tema con firmeza: “No quiero estar hablando de algo que no tiene trascendencia porque no tuve ningún tipo de relación romántica”.