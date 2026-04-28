El otoño de 2026 parece haber decidido mostrar los dientes antes de tiempo. Con mañanas que obligan a desempolvar abrigos pesados y bufandas, la pregunta en la calle es una sola: ¿Nos espera el invierno más frío de los últimos años? Aunque la sensación térmica actual diga que sí, los datos científicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dicen que no.

El “engaño” de las olas de aire polar

Lo que estamos viviendo este 28 de abril es una irrupción de aire frío de origen polar, un evento puntual y esperado para la época. Sin embargo, la meteorología distingue entre el “tiempo” (lo que pasa hoy) y el “clima” (la tendencia de la estación).

Según el último Pronóstico Climático Trimestral, el mapa de Argentina no muestra señales de un invierno crudo. Al contrario, la tendencia indica:

Anomalías positivas: Las temperaturas medias estarían por encima de lo normal en la región central, el Litoral y el Noroeste.

Otoño “disfrazado”: Lo que vemos ahora son ventanas de frío que se cierran rápido. De hecho, para los próximos días ya se prevé un ascenso térmico que devolverá tardes templadas a gran parte del país.

¿Por qué se habla de un invierno “cálido”?

El SMN basa su previsión en modelos globales que muestran un calentamiento regional persistente. Este fenómeno hace que, aunque tengamos heladas aisladas, la sumatoria total de días fríos sea menor a la de décadas anteriores.

Los puntos clave que debés saber:

No hay récords a la vista: ningún dato técnico respalda la teoría de un invierno con fríos históricos para este 2026. Menos días de bufanda: se espera que el trimestre mayo-junio-julio sea más benévolo de lo habitual, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El riesgo de las Fake News: las cadenas que circulan en redes sociales sobre “nevadas históricas” en zonas urbanas no tienen sustento en los reportes oficiales actuales.

¿Cuándo afloja el frío actual?

Para quienes ya están sufriendo las bajas temperaturas, hay una buena noticia: el reporte del SMN indica que el termómetro comenzará a subir hacia el fin de semana largo del 1 de mayo, con máximas que podrían superar los 20°C, confirmando que el invierno todavía está lejos de instalarse definitivamente.