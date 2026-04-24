Cuando bajan las temperaturas, también aumentan la humedad y los problemas dentro del hogar: olor a encierro, paredes húmedas y sensación de frío más intensa. En ese contexto, un truco simple y económico vuelve a circular con fuerza: poner un vaso con sal en la habitación.

Aunque parece un método casero sin fundamento, lo cierto es que tiene una explicación. La sal gruesa actúa como un absorbente natural de la humedad, lo que puede ayudar a mejorar el ambiente en espacios cerrados durante el invierno.

Para qué sirve poner un vaso con sal en la habitación

La principal función de este truco es reducir la humedad del aire. En días fríos, es común ventilar menos la casa, lo que genera acumulación de vapor y malos olores.

Al colocar un recipiente con sal gruesa, esta comienza a absorber parte de esa humedad, lo que puede ayudar a:

Disminuir el olor a humedad

Reducir la sensación de frío

Evitar la formación de moho en espacios pequeños

Mejorar el aire en ambientes poco ventilados

Si bien no reemplaza a un deshumidificador, puede ser una solución práctica para habitaciones chicas o placares.

Cómo hacer el truco del vaso con sal

Aplicarlo es muy simple y no requiere inversión:

Paso a paso:

Colocar sal gruesa en un vaso o recipiente (llenar hasta la mitad o un poco más). Ubicarlo en la habitación, preferentemente cerca de una pared o zona húmeda. Dejarlo actuar durante varias horas o toda la noche. Cambiar la sal cuando esté muy húmeda o compacta.

Tip clave: usar recipientes abiertos y evitar colocarlos en lugares donde puedan volcarse.

Cuándo conviene usarlo

Este truco es más útil en días de mucha humedad o en ambientes donde no entra suficiente aire. También puede servir en placares, baños o habitaciones con poca ventilación.

De todas formas, los especialistas recomiendan combinarlo con otras prácticas, como ventilar al menos unos minutos al día, para lograr mejores resultados.

Simple, económico y fácil de aplicar, el vaso con sal se convierte en un aliado inesperado para mejorar el ambiente del hogar durante el invierno.