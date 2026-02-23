A horas de que Rodrigo Lussich asegurara que Juliana Awada estaría a punto de blanquear una relación con el Rey Felipe de España, Yanina Latorre afirmó que el ex de la empresaria, Mauricio Macri está saliendo con la ex modelo Chloe Bello, ex de Gustavo Cerati y de Marcelo Tinelli.

En SQP, Yanina se hizo eco de las afirmaciones de Lussich, que en Intrusos afirmó que Mauricio Macri estaría llamando a varias modelos locales para conformar una relación de cara al blanqueo de su ex esposa con el monarca, y lanzó su información.

Mauricio Macri y Chloe Bello (Fotos: Instagram @mauriciomacri y captura eltrece)

De esta manera, y a modo de enigmático, la conductora fue llevando el hilo de su programa hacia la gran revelación de último momento: que el ex presidente ya fue visto en algunas reuniones en compañía de la modelo que supo ser la última pareja de Gustavo Cerati antes de que caer en un coma en 2010 debido a un ACV.

MAURICIO MACRI ESTÁ EN UNA RELACIÓN CON CHLOE BELLO, LA EX DE GUSTAVO CERATI Y MARCELO TINELLI

Según contó Latorre, fue la propia Chloé Bello, que el año pasado no negaba haber tenido una relación con Marcelo Tinelli durante uno de los frecuentes impasses del conductor con Milett Figueroa, quien se contactó con el político tras la confirmación de que se había separado de Juliana Awada.

En medio de los rumores sobre una relación (desmentida por ambos lados) con Juana Viale, el político no hizo caso al contacto porque, según Latorre, estaba muy ocupado en tratar de convencer a Guillermina Valdés, que confirmó esta versión, y ante la negativa de la modelo, a la ex de Matías Martin Natalia Graciano.

Esta confirmación llega luego de que Rodrigo Lussich en Intrusos afirmara que el político, que no se resigna a candidatearse nuevamente como presidente, estaba muy apurado para conformar una pareja ante un inminente blanqueo de Awada con Felipe de Bourbón, que estaría separado de Letizia Ortiz desde hace meses.

