En medio de una ola de versiones que la vinculan sentimentalmente con Mauricio Macri, Chloe Bello decidió salir a aclarar la situación. La modelo se refirió al tema y dejó en claro cómo vive este momento en Puro Show Noche.

“Mi teléfono está en silencio”, lanzó Bello, en una frase que utilizó como una manera de bajarle el tono a las especulaciones.

Chloe Bello y Mauricio Macri (Fotos: capturas eltrece)

CHLOE BELLO HABLÓ DEL ROMANCE CON MACRI Y SORPRENDIÓ

En la entrevista de Puro Show Noche, Bello, que suele mantener un perfil bajo respecto a su vida privada, eligió no dar demasiados detalles sobre su vínculo con Macri, pero fue contundente y buscó ponerle freno a los comentarios aduciendo que la edad le juega en contra al ex presidente.

“Es un hombre que me dobla en edad”, señaló, aunque luego agregó: “No ha sido un impedimento en otros momentos (por su romance con Gustavo Cerati), pero hoy prefiero tener a alguien que resuene un poco más conmigo”, explicó.

“Honestamente, estoy muy bien sola. Estoy feliz”, dijo Chloe, que advirtió que si ella hubiera estado en pareja con alguien, la noticia la podría haber complicado. “¿Está tiroteando mucho? Bien, que sea el novio de América, me parece bárbaro”, cerró la modelo.

