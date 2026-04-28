Virginia Demo sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al mostrar su impactante cambio físico a menos de dos semanas de haber recibido el alta en Cuestión de Peso. La comediante, que se sumó al ciclo del Dr. Alberto Cormillot en enero, compartió su alegría y motivación con sus seguidores en redes sociales.

“Escúchame una cosa. Miren…”, arrancó diciendo en un video donde posó feliz y segura de sí misma. “Con esto les quiero decir que se puede”, remarcó, alentando a quienes atraviesan un proceso similar.

Virginia Demo festejó su alta de Cuestión de Peso y mostró su impresionante cambio físcio (Foto: Instagram: virgidemook)

Sin vueltas, Virginia contó: “Tengo 57 años, ya tuve la menopausia; entiendo que mis hormonas se empezaron a acomodar. Nunca pensé que iba a volver a este peso, un peso que no tenía hacía un montón”.

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Cuando ingresó al programa, Virginia pesaba 89,9 kilos. Después de tres meses de tratamiento, logró bajar más de 13 kilos y recibió el alta con 76,6 kilos. “La verdad es que cuando entré al programa no creía que iba a tener estos resultados, no creía que me iba a cambiar tanto la cabeza, no creía que me iba a hacer habitué como de lo que hay que comer, cómo, las porciones, cuándo… Y la verdad es que estoy muy feliz”, confesó.

La humorista aseguró que sigue manteniendo los hábitos saludables que aprendió en el ciclo: “Sigo haciendo gimnasia en mi casa, ya les voy a mostrar”, prometió.

Virginia Demo festejó su alta de Cuestión de Peso y mostró su impresionante cambio físcio (Foto: Instagram: virgidemook)

En su posteo, Virginia agradeció a todos los profesionales de la clínica Cormillot que la acompañaron en el proceso. Entre los mensajes de apoyo, se destacó el de Estefanía Pasquini, quien le escribió: “Felicitaciones, Vir. Esto es todo mérito tuyo. Nosotros damos herramientas, pero está en vos aplicarlas o no, y vos te agarraste de todo y acá tus logros, muy merecidos”.

Demo también aconsejó a sus seguidores: “Todo lo que se dice ahí es cierto. Lo fundamental es cambiar la cabeza y quererte”. Además, celebró una mejora clave en su salud: “Yo tenía el hígado un poquito graso. Eso ya se fue. Así que nada, feliz”.

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