Cuestión de Peso se puso más que picante este martes y lo que parecía un simple desayuno, pero terminó en un verdadero escándalo entre Muma y El Colo (Agustín Serenellini), que se dijeron de todo delante de Mario Massaccesi y el equipo de profesionales.

La chispa se encendió cuando El Colo le pidió a su compañero que confesara “el listado prolongado” de todo lo que comió durante el permitido de la noche anterior. “Nadie te va a juzgar”, le tiró, pero la frase no le cayó nada bien a Muma.

Mario Massaccesi, Muma y El Colo en Cuestión de Peso (Foto: capturas eltrece)

Visiblemente molesto, el damnificado no se la dejó pasar. “Voy a ignorar tu chicana. Porque por abajo, cuando se apagaba la cámara, pedías cosas y yo te las daba, porque soy un buen compañero”, disparó, dejando en claro que la tensión venía de antes.

Lejos de calmarse, El Colo redobló la apuesta: “En vez de enojarte con vos, te la agarraste conmigo y me trataste de buchón porque decías que llamaba al productor para que te filmara comiendo, que no era verdad”. Además, remarcó: “Capaz que hay que hacerse responsable de los impulsos de uno y controlarlo”.

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Muma, por su parte, negó estar enojado y sostuvo que todo era una percepción de su compañero. Pero la discusión siguió subiendo de tono. “Ayer me dijiste buchón y vigilante porque solamente estabas comiendo un poquito de carne”, insistió El Colo. Muma lo negó rotundamente, pero la tensión ya era imposible de disimular.

En medio del ida y vuelta, Muma fue contundente: “Es mentira lo que dice, pero bueno, pobre, que se yo, que se quede con esta. Y me pongo serio, porque una cosa es mentir sobre uno y otra cosa es mentir con el otro. Yo entiendo que vos sos funcional, pero no está bueno que mientas así”.

Fotos: capturas eltrece

El Colo no se quedó atrás y se defendió: “Jamás me van a encontrar del lado de la mentira. Ni de esconder las cosas. Jamás me van a ver metiendo un matambre de pizza bajo la alfombra”. Y cerró con un pedido de disculpas: “Si alguien se sintió ofendido por mi forma, le pido disculpas de corazón y no va a volver a suceder”.

Ya en el piso, Muma aceptó las disculpas, aunque el conductor remarcó que entre ellos todavía quedaba mucha ironía en el aire.

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