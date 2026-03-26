La emoción desbordó el estudio de Cuestión de Peso cuando Camila “Camilota” Deniz recibió una visita inesperada que la quebró por completo: su hermano, Thiago Medina, quien apareció en vivo y generó un momento que conmovió a todos.

Todo comenzó con una charla previa en la que ella se mostró reflexiva sobre su vínculo: “A mi hermano lo vi el viernes y capaz lo vea mañana”, expresó en vivo.

Sin imaginar lo que estaba por pasar, le preguntaron qué le diría en ese reencuentro y fue Mario Massaccesi quien develó el misteiro: “Que mañana sea hoy porque está Thiago. Que venga Thiago”.

Foto: Captura (eltrece)

El ingreso fue inmediato y despertó una emotiva reacción en la concursante: “Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Por qué me hacen esto”, atinó a decir, entre lágrimas.

El vínculo entre ambos quedó en evidencia en cada palabra y en el gesto del exparticipante de Gran Hermano en acercarse hasta el estudio para darle su apoyo incondicional a su hermana.

¡Muy unidos!

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CAMILOTA VOLVIÓ A CUESTIÓN DE PESO TRAS RECAER Y QUEDAR AL BORDE DE SU PESO INICIAL

Un regreso que golpea fuerte. Cuestión de Peso volvió a tener en el estudio a una de sus participantes más recordadas: Camila “Camilota” Deniz, quien reapareció luego de atravesar una recaída que la dejó al borde de su peso inicial.

“Hay que ir a la balanza, Cuestión de Peso siempre da oportunidades y Camilota pidió ayuda”, fue la frase con la que se anunció su vuelta, en un contexto cargado de emoción y preocupación.

La joven, que había logrado bajar una importante cantidad de kilos desde su ingreso el 6 de mayo de 2024 —cuando pesaba 139,10— sufrió un duro retroceso tras una situación personal delicada: la recuperación de su hermano, Thiago Medina. Según se explicó al aire, ese momento fue un quiebre que impactó directamente en su rutina.

Foto: Captura (eltrece)

“Pensó que se las sabía todas, después de la recuperación de su hermano recayó, se descontroló, se desordenó Camila”, relataron en el programa, describiendo el difícil proceso que atravesó.

Ya en primera persona, Camilota fue contundente al describir su presente: “Estoy peor que cuando entré a Cuestión de Peso”, atinó a decir. Una frase que reflejó la angustia y el desafío que tiene por delante.

“Hay que ir a la balanza, Cuestión de Peso siempre da oportunidades y Camilota pidió ayuda”.

Si bien en su mejor momento llegó a bajar casi 40 kilos e incluso estuvo por debajo de los 100 kilos, hoy su realidad es otra. En su reingreso, la balanza marcó 137,800 kilos, un número que la deja muy cerca de su punto de partida.

“Reingresás a Cuestión de Peso con 137.800 kilos. ¡Bienvenida!”, le dijeron en el ciclo de eltrece, marcando el inicio de esta nueva etapa en la que busca retomar su rutina saludable.

Camilota explicó que su hermano, Thiago Medina, la ayudó a regresar al programa. “Él me venía hablando y decía, ‘che, gorda, ¿por qué no te ponés las pilas?’”.