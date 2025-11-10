La mudanza a un nuevo departamento marcó para Camilota el inicio de una etapa personal distinta, más enfocada en su bienestar y en la construcción de un espacio propio.

La influencer, conocida por su paso por Cuestión de Peso y por su activa presencia en redes sociales, compartió imágenes de su nueva vivienda en Ramos Mejía y acompañó la publicación con un mensaje de introspección y superación.

“Me costó, lloré, dudé, pero no bajé los brazos. Lo soñé, lo busqué y lo logré. Hoy empieza un nuevo capítulo”, escribió, generando una ola de reacciones.

Sin embargo, la noticia no solo despertó felicitaciones. Entre los comentarios positivos, aparecieron críticas que apuntaron al origen del dinero con el que habría financiado la mudanza.

Algunos usuarios insinuaron que parte de los fondos utilizados provenían de la ayuda económica que, meses atrás, se había reunido para su hermano Thiago Medina tras el grave accidente en moto que sufrió.

“Hace muy poco pedías ayuda para tu hermano y ahora estrenás departamento”, fue uno de los comentarios cuestionadores que comenzaron a circular.

Camilota mostró su nuevo departamento y respondió a las críticas: “Hoy me elijo primero a mí” | Créditos: Instagram @camioficial94

CAMILOTA RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS EN REDES

Frente a esta situación, también surgieron mensajes de apoyo que defendieron la capacidad laboral de la influencer. Varios seguidores remarcaron que Camilota trabaja activamente con marcas y contenidos digitales, lo cual le permite generar ingresos propios.

Otros comentarios destacaron que la joven asumió durante mucho tiempo un rol central en el cuidado de sus hermanos, y celebraron que ahora pueda enfocarse en su propio bienestar.

En conversación con Teleshow, Camilota respondió directamente a las especulaciones. Explicó que el departamento es alquilado, no comprado, y que lo financia con el dinero que viene reuniendo desde hace meses.

“Yo venía juntando plata y tenía mis ahorros. No usé donaciones ni nada que no me correspondiera. Hablan por hablar”, aseguró. También señaló que su vivienda anterior era temporaria, y que ahora tomó la decisión de independizarse definitivamente.