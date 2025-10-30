De Silvina Escudero y Camilota a Melody Luz y Alex Caniggia: los tremendos looks de los famosos para Halloween
Las celebridades deslumbraron con sus disfraces y desde Ciudad te mostramos las fotos.
La noche del miércoles se tiñó de misterio, brillo y mucha creatividad. Los famosos no escatimaron en detalles a la hora de elegir sus disfraces para Halloween, entre ellos Silvina Escudero, Melody Luz, Alex Caniggia y Camilota.
No faltó la pareja de Daniela Celis y Thiago Medina, recientemente recuperado; por otro lado el influencer Enzo Aguilar, Alicia Barbasola, La Mamy Jackie, Luciana Elbusto y Flavio Mendoza, se sumaron a esta apuesta en una noche especial.