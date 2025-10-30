La noche del miércoles se tiñó de misterio, brillo y mucha creatividad. Los famosos no escatimaron en detalles a la hora de elegir sus disfraces para Halloween, entre ellos Silvina Escudero, Melody Luz, Alex Caniggia y Camilota.

La fiesta tuvo una lista de invitados variada, ya que uno de los que tamién dijo presente fue Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira. Los ex Gran Hermano Alfa, Catalina Gorostidi y Julieta Poggio también posaron para las cámaras de Ciudad.

No faltó la pareja de Daniela Celis y Thiago Medina, recientemente recuperado; por otro lado el influencer Enzo Aguilar, Alicia Barbasola, La Mamy Jackie, Luciana Elbusto y Flavio Mendoza, se sumaron a esta apuesta en una noche especial.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS Y SUS LOOKS EN EL FESTEJO DE HALLOWEEN

Melody Luz y Alex Caniggia disfrazados en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Melody Luz disfrazada en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Camila Déniz disfrazada en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Alfa disfrazado en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Enzo Aguilar disfrazada en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Cata Gorostidi disfrazada en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Alicia Barbasola disfrazada en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

La Mamy Jacky disfrazada en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Silvina Escudero disfrazada en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Luciana Elbusto en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Flavio Mendoza disfrazado en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Andrés Nara en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Daniela Celis y Julieta Poggio disfrazada en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Thiago Medina disfrazado en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress