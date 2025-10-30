La tarde del Halloween Fashion Show de Flavio Mendoza fue mucho más que un desfile: se transformó en una verdadera fiesta de moda, solidaridad y creatividad.

Entre las figuras más esperadas, Verónica de la Canal se robó todas las miradas con una colección exclusiva y una energía que contagió a todos los presentes.

La diseñadora dialogó en exclusiva con Ciudad y contó detalles de su participación en el evento, que tuvo un fin solidario: “Vamos a presentar una colección inspirada en todo lo que tiene que ver con los incense, los retro, los años 20. Todo esto nació para colaborar con Fundamind, que siento que es una causa muy noble, todo lo que está relacionado con los niños”, explicó, visiblemente emocionada por sumarse a la iniciativa.

(Foto: Ciudad Magazine).

La propuesta de la especialista en moda fue un verdadero viaje en el tiempo. “La inspiración es el circo de los años 20, personajes de antaño que cobran vida y los van a ver hoy en la pasarela”, adelantó sobre la colección que combinó glamour, teatralidad y ese toque inconfundible de su marca.

Consultada sobre qué no puede faltar para “lookearse” al mejor estilo Vero de la Canal, la diseñadora fue contundente: “Hay algo que no puede faltar nunca en la vida que es la actitud, eso es fundamental. Y después, por supuesto, un corset, un buen vestido, pero la actitud sobre todo”.

KATY PERRY, EL ÚLTIMO GRAN LUJO DE SU CARRERA

A la hora de elegir la figura que más disfrutó vestir, Verónica de la Canal no dudó en destacar su experiencia internacional: “Siempre disfruté de vestir a cada una de las figuras que vestí, pero te doy la última que pasó hace poquito que fue Katy Perry, así que bueno, internacional. Lujazo”.

PROYECTOS EN TEATRO Y MODA: LO QUE SE VIENE PARA VERO DE LA CANAL

La diseñadora no solo deslumbra en las pasarelas, sino que también empieza a pisar fuerte en el mundo del teatro. “Voy a estar en el Teatro Cervantes vistiendo a Mujeres de Oro. Es para marzo, pero ya estamos trabajando en el proyecto junto a José María Muscari y un gran elenco. Les va a encantar muchísimo esa obra”, anticipó sobre uno de sus próximos desafíos.

De cara al verano, Vero adelantó que se vienen “muchos proyectos, un poco de vacaciones también, pero preparando colección para la noche y la temporada”. La creatividad no se toma descanso y la diseñadora ya piensa en nuevas propuestas para sorprender.

