Ciudad entrevistó a Flavio Mendoza en el marco del Halloween Fashion Show y sorprendió al revelar un dato sobre el costado artístico de su hijo Dionisio. El coreógrafo y empresario teatral habló a corazón abierto sobre su presente profesional y personal en una tarde mágica para la familia.
“Dionisio no está ahora porque Dionisio tiene escuela, termina y tiene fútbol, es imposible que falte, no sé a quién salió futbolero este nene”, comentó entre risas el artista y fue entonces cuando contó: “Te tiro una primicia, acaba de grabar dos canciones”.
“Una en castellano y una en inglés, y la verdad que cuando la escuché me lloré todo, porque siempre todos los años hago un villancico, y como él está en esta cosa de la escuela bilingüe, le dije, ‘¿te parece uno en inglés?’, me dijo ‘no sé si me va a salir’, pero sí, si vos hablas inglés. Bueno, así que nada, fue increíble y yo papá baboso, ya lo van a ver muy pronto”, relató Flavio en el ida y vuelta.
Lee más...
¿SE AGRANDA LA FAMILIA?: LA RESPUESTA DE FLAVIO MENDOZA
Sobre la posibilidad de tener otro hijo, Flavio Mendoza no dudó en abrir su corazón: “Por momentos digo que sí, por momentos digo que no, estoy con tantos proyectos también que es muy importante estar, yo estoy mucho con Dio, y tener otro nene es como decir, bueno, a ver, ¿cómo hago? Estoy con muchas cosas a la vez, pero nada, si tiene que venir, el de arriba sabe”.
Y comentó entre risas cómo actúa Dionisio ante la idea de un hermanito: “A veces me pide, a veces no, al principio me decía, ‘no, pero yo no le cambio los pañales’, bueno, si tenemos otro, me va a tener que ayudar”.
FLAVIO MENDOZA DESLUMBRÓ EN EL ESTRENO DE HALLOWEEN FASHION SHOW
El Circo de Ánima se vistió de fiesta el último miércoles y misterio para el Halloween Fashion Show, un espectáculo único que combinó acrobacias, moda y solidaridad de la mano de Fundamind. En una tarde especial, Flavio Mendoza abrió las puertas de su mundo y, en exclusiva con Ciudad, contó cómo vivió este evento que tuvo un fin solidario muy especial.
“Este show termina ahora esta semana, el domingo termina el mundo Halloween, pero hoy es un día especial, un día que lo dedicamos a Fundamind, esta fundación de la que soy padrino hace más de 12 años”, relató el coreógrafo sobre la fundación que ayuda a niños, jóvenes y familias vulnerables, especialmente a aquellos en situación de pobreza y afectados por el VIH/SIDA.
La función tuvo un condimento extra: la participación de Verónica de la Canal, que deslumbró con un desfile de apertura con más de 30 modelos que lucieron sus atuendos pensados especialmente para esta fecha de noche de apertura que dejó al público boquiabierto.
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.