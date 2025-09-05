Lionel Messi está en el país porque este jueves Argentina enfrentará a Venezuela por las Eliminatorias. En la previa del partido, el rosarino recibió a Flavio Mendoza y su hijo Dionisio.

Tras el entrenamiento de este miércoles, el capitán de la Selección Argentina contó con la visita del artista y su pequeño en el predio de la AFA.

Dionisio conoció a Leo Messi y Flavio Mendoza no puede más de la emoción: las fotos | Créditos: Instagram @mendozaflavio

Se dio en el marco de los vínculos de Leo con el mundo del arte, dado que el martes había ido a ver a Nico Vázquez al teatro, donde protagoniza la obra Rocky.

Dionisio conoció a Leo Messi y Flavio Mendoza no puede más de la emoción: las fotos | Créditos: Instagram @mendozaflavio

DIONISIO Y FLAVIO MENDOZA VISITARON A MESSI

Flavio Mendoza publicó un carrusel con las fotos del encuentro con Leo Messi en el predio de la AFA, justo frente a la zona del gimnasio.

Dionisio conoció a Leo Messi y Flavio Mendoza no puede más de la emoción: las fotos | Créditos: Instagram @mendozaflavio

Dionisio conoció a Leo Messi y Flavio Mendoza no puede más de la emoción: las fotos | Créditos: Instagram @mendozaflavio

El bailarín escribió en su cuenta de Instagram: “Hoy Dionisio cumplió un sueño conocer al mejor deportista del mundo, Leo Messi. No solo como deportista, sino como persona su humildad y cariño son únicos gracias por tanto”.