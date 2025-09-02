Leo Messi sorprendió a todos este fin de semana al hacerse presente en el teatro porteño para ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. La visita del ídolo del fútbol desató una locura entre el público, y el momento no tardó en viralizarse en las redes.

“Último momento. Messi, el mismísimo Messi, que ya está en la Argentina, ¡fue a ver a Nico Vázquez al teatro! Estamos viendo imágenes en este momento. Él siempre lo va a ver a Nico”, comenzó diciendo Sabrina Rojas en vivo.

“Te había prometido que iba a venir y tenía que venir. ¡Es una gran noche! Nos hiciste disfrutar y la pasamos muy bien”, se lo escuchó decir al astro, tal como se pudo ver en el programa de América.

Foto: X (@@santiii10_)

“Es un placer haber podido estar presente y haber compartido con todos ustedes”, cerró ante los gritos de todo el público que no dudaron en expresarlo todo su amor y admiración a Messi, al verlo tan cerca de ellos.

¡Un invitado de lujo!

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE NICO VÁZQUEZ ESTÁ MUY MAL TRAS DIVORCIARSE DE GIMENA ACCARDI

La noticia de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue generando todo tipo de repercusiones en el mundo del espectáculo. Según contaron en Secretos Verdaderos, el actor estaría atravesando un momento muy duro en lo personal y eso se habría reflejado en escena.

“A Nico nada lo impactó tanto, lo conmovió tanto, lo moviliza tanto, como la ruptura de esta relación de 18 años. Si Gimena imaginaba pasar su vejez con él, él también imaginaba pasarla con ella. Y todo eso se rompió como una pompa de jabón”, comenzó diciendo el cronista de Secretos Verdaderos, Rafa Juli, en vivo.

A pesar del éxito en el teatro con la obra Rocky, donde las funciones siguen convocando a cientos de espectadores y con filas que recorren media cuadra, el actor no logró ocultar su tristeza, tal como lo detallaron en el programa que conduce Luis Ventura por América.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

El contraste es fuerte: mientras sobre las tablas mantiene intacto su profesionalismo y sigue haciendo reír y emocionar a su público, puertas adentro Nico enfrenta uno de los golpes más duros de su vida.