Cuando a Nicolás Vázquez le preguntaron si había chance de reconciliarse con Gimena Accardi el actor había sido contundente: “Nos estamos divorciando”.

Frase que se consumó este martes por la mañana, cuando después de 18 años firmaron los papeles para dejar de ser pareja ante la ley.

Tal como había anticipado Nico, el divorcio exprés fue todo de mutuo acuerdo, y restaría que además concilien para disolver la sociedad conyugal.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi en el estreno de Rocky. (Foto: @gimeaccardi)

El encuentro estaba pautado desde hacía una semana, lo que confirma la predisposición de ambos para cerrar la historia de amor.

Y se trata del segundo divorcio de Nico, quien antes había estado casado con la actriz Mercedes Funes, y al tiempo se enamoró de Gimena Accardi.

CÓMO FUE LA FIRMA DEL DIVORCIO

Según el periodista Fede Flowers “el momento de la firma fue muy movilizante para ambos”.

Es que mediados de junio Nico Vázquez había estrenado su protagónico en Rocky, ocasión en la que Gimena Accardi asistió como su pareja y le dedicó un cariñoso posteo.