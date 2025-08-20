“¿Ustedes se piensen que Nico nunca la cagó? ¡Dejéneme de joder!”, dijo Georgina Barbarossa el 19 de agosto, luego de que Gimena Accardi contara públicamente que le fue infiel a su marido, motivo que terminó con la pareja tras un año de crisis.

Con las declaraciones de la conductora de A la Barbarossa replicándose en los medios de comunicación y en las redes sociales, Georgina se sintió en la necesidad de aclarar sus dichos.

Foto: captura de pantalla de A la Barbarossa, Telefe.

QUÉ DIJO GEORGINA BARBAROSSA TRAS DELIZAR QUE NICO VÁZQUEZ TAMBIÉN ENGAÑÓ A ACCARDI

“Ayer fue tema nacional la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, y yo salí en todos los portales”.

“No es que diga ‘¿y Nico?’, porque todos van a decir ‘te metiste con Nico’. Uno no sabe lo que pasa en las parejas. No me metí con él y no me gusta que llegue a oídos de Nico que yo dije algo”.

“Es muy incómoda la situación que están pasando los chicos. Fue muy doloroso que se separaran, porque los quiero mucho a los dos. De hecho, cuando se separaron, les escribí a los dos”.

“Lo que hace cada uno de su vida es su vida. No tienen que salir a explicar nada. Se nota que ellos se quieren. Me conmovieron las declaraciones de Nico. Me da mucha pena estas cosas”.

“Sé que no existiría la televisión si no hablamos de estas cosas. A mí no me gustan estas cosas; no me gusta meterme en la vida de la gente”, explicó Georgina Barbarossa tras ser noticia por su picante comentario sobre el actor, tras la confesión de infidelidad de Accardi.

