A un mes y medio de comunicar su separación de Nicolás Vázquez, Gimena Accardi asumió que la gota que rebalsó el vaso fue su infidelidad “con un random”.

Pese a que la actriz dejó en claro que el affaire amoroso no fue con su compañero de teatro Andrés Gil, en pareja con Candela Vetrano, madre de su bebé Pino, el impacto de los rumores hizo que los involucrados accionen.

Guido Záffora aseguro que Cande llamó a Gimena y le pidió explicaciones. Ese mismo 19 de agosto, Yanina Latorre amplió en SQP, teniendo como referencia que Accardi contó que la charla con su colega existió.

QUÉ HIZO CANDE VETRANO TRAS LA CONFESIÓN DE INFIDELIDAD DE GIMENA ACCARDI A NICO VÁZQUEZ

“Gimena no está pasando un buen momento, pero creo que la que soltó primero el matrimonio fue ella”, comenzó diciendo la conductora de SPQ en América.

Seria, continuó: “Ángel de Brito habló de una relación, pero ella dijo que fue un desliz con alguien random, una vez”.

Sin mencionar a Andrés, Yanina agregó: “Creo que, del otro lado, la persona también debe estar casada, debe tener una familia y su familia no lo sabrá”.

“Nico dijo que se están divorciando y que no hay vuelta atrás. Hoy Guido Záffora contó que hubo muchos llamados cruzados. Cande, la mujer de Andrés, el actor que está con Gimena en el teatro, la habría llamado y (Accardi) le habría dicho que se quedara tranquila, que no pasaba nada”, detalló Yanina.

Y cerró: “El rumor está muy instalado en redes hace tiempo. Yo creo que, si hay tanto dolor, es porque hay mucho más de lo que estamos sabiendo”.

